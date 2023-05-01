بالاترین جایگاه جهاد تبیین آموزش و پرورش است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما ظهر دوشنبه در دیدار مسئولان آموزش و پرورش استان کرمانشاه که به مناسبت هفته معلم صورت گرفت از نقش ممتاز معلمان در تربیت تجلیل کرد.

امام جمعه کرمانشاه با گرامیداشت یاد و خاطره شهید مطهری، افزود: معلمان از اول محترم و مورد وثوق جامعه بودند.

علما تصریح کرد: آیت الله شهید مطهری انسان فوق‌العاده‌ای بود و از شاگردان ممتاز امام راحل (ره) بود.

وی با تجلیل از بزرگان تعلیم و تربیت، بیان کرد: بزرگان جامعه ما همه معلم بوده‌اند و برای گسترش مقوله فرهنگ و دانش تلاش‌های وافری را مبذول می‌داشتند.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه با تجلیل از جایگاه تعلیم و تربیت، خاطر نشان کرد: معلمان چون در بالاترین جایگاه قرار دارند باید بچه مسلمان تربیت کنند لذا روز معلم یک روز با عظمت و مهمی است.

علما عنوان کرد: باید در عمل در کردار و رفتار اقتدا به معلمان بزرگ داشته باشیم و معرفی این بزرگان را هم برای خود و هم برای بچه‌ها داشته باشیم و دانش آموزان بدانند چه بزرگانی در نهاد تعلیم و تربیت ما زحمت کشیده‌اند.

وی با مهم دانستن جهاد تبیین در میان نسل جوان، تأکید کرد: هیچ جا به اندازه آموزش و پرورش جهاد تبیین نباید مهم تلقی شود و معلمان باید دانش آموزان را بیدار کنند زیرا دشمنان از بیداری دانش آموزان می‌ترسند و امروز سرمایه‌های ارزشمند ما دیگر طلا و نقره نیست بلکه دانش آموزان است.

گفتنی است، قبل از سخنان آیت الله علما سلمان محمدی مدیر کل آموزش و پرورش گزارشی از برنامه آموزش و پرورش استان را ارائه کرد.

وی گفت: در آموزش و پرورش استان کرمانشاه تعداد ۲۶ هزار معلم شاغل و ۳۷۰ هزار دانش آموز و ۲۹ بازنشسته و ۱۵ هزار کلاس درس وجود دارد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه تصریح کرد: امسال ۱۲ معلم نمونه و ۱۳ معلم برگزیده کشوری و همچنین ۲ نفر معلمان نمونه کشوری از کرمانشاه هستند.