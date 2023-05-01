توجه به کارگران سرمایه گذاری در مسیر پیشرفت است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد هادی ایمانیه در پیامی به مناسبت روز کارگر بیان کرد: بدیهی است که اشتغال نیز علاوه بر ارتقا سطح تولید داخلی، موجب افزایش ضریب امنیت پایدار می‌شود و کارگران نیز در ایجاد امنیت نقش آفرینی کرده و همواره در خط مقدم مبارزه با سلطه و عوامل آن جهاد می‌کنند.

او ادامه داد: امسال مباحثی همچون امنیت شغلی، خصوصی سازی اصولی و واقعی، آموزش کارگری و تعیین تکلیف کارگزاری‌های تأمین اجتماعی و شرکت‌های پیمانکاری و همچنین تکمیل و تجهیز بیمارستان دوم تأمین اجتماعی شیراز که از خواسته‌های به حق جامعه کارگری استان فارس است، با جدیت دنبال خواهد شد.

وی، ضمن تبریک یازدهم اردیبهشت روز جهانی کارگر افزود: این روز نماد یادآوری و توجه ویژه به خدمات این قشر پرتلاش است و در فرهنگ غنی اسلام هر روز، روز کارگر بوده و کار و کوشش در این مکتب عین عبادت است.

استاندار فارس اظهار داشت: دین مبین اسلام، مکتب جامع زندگی و راهنمایی روشن برای طی طریق انسان در مسیر رشد و تکامل همه جانبه است و بر این سیاق، تلاش و کوشش برای کسب روزی حلال و همچنین تعالی فرد و اجتماع امری ارزشمند و والا و همانند جهاد در راه خداست.

ایمانیه افزود: کارگران به عنوان نیروی محرکه و بازوان پرتوان هر جامعه‌، همواره ایفاگر نقشی مهم و اساسی در مسیر توسعه و شکوفایی هستند.

وی گفت: نقش بی‌بدیل کارگران در ایران اسلامی نیز ستودنی است چرا که این تلاشگران مؤمن و انقلابی به رغم مشکلات و مشقات فراوان، علاوه بر حضور در سنگر تولید، در تمامی عرصه‌های دفاع از کشور و پیشبرد اهداف انقلاب شکوهمند اسلامی حضوری حماسه آفرین داشته و شاهد این مدعا، تقدیم قریب به یک هزار و ۵۰۰ شهید والامقام کارگری استان فارس است که هر یک از آنان چون چراغی فروزان همگان را به ادامه این مسیر الی‌الله رهنمون می‌سازند.