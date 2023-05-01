به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی صبح دوشنبه در دیدار با فرماندهان و کارکنان سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی اظهار داشت: سازمان عقیدتی سیاسی که به دستور امام در نظام اسلامی شکل گرفت، کار اصلی است.

وی با اشاره به اینکه انسان در عقیده و اندیشه تعریف می‌شود، بیان کرد: تعریف انسان با باقی موجودات متفاوت بوده و هر موجودی را می‌توان از جنبه‌های مختلف تعریف کرد اما انسان بر اساس خواص و آثاری که از آن بروز می‌کند، تعریف می‌شود.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه مسئله اصلی، مسئله عقیدتی و اندیشه است، یادآور شد: آنچه بر انسان عارض می‌شود، بر اساس اندیشه وی است.

عبادی با بیان اینکه وقتی عقیده فاسد باشد، اسم دین دردی را دوا نمی‌کند، افزود: انسان بدون عقیده پایند به هیچ قانونی نیست.

وی با اشاره به اینکه به گفته غربی‌ها راز موفقیتشان برای غلبه بر کشورها اقلیت خائن و اکثریت احمق است، اضافه کرد: انسان در اندیشه و عقیده تعریف می‌شود، لذا غربیان دشمن درجه یک اندیشه و عقیده هستند و هر جا انسان عاقل و با اندیشه و عقیده‌ای باشد او را حذف می‌کند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی افزود: باید شناسنامه دشمن در بیاید و به نوکرانشان هم داده شود.

عبادی با اشاره به اینکه اگر عقیده انسان فاسد باشد تمامش فاسد و اگر عقیده‌اش سالم باشد، دست و پا و تمام اندامش از عقیده سالمش الهام می‌گیرد، یادآور شد: به این موضوع که راه پیامبران بوده باید شتاب بدهید و نباید به روش‌های قدیمی در این زمینه تکیه کرد بلکه با روش‌های جدید این موضوع باید توسعه پیدا کند.

وی با بیان اینکه قلم مطهری شهید می‌سازد، گفت: تربیت نیروی انسانی با عقیده درست و انقلابی بسیار دارای اهمیت بوده که حوزه‌های علمیه، سازمان بسیج، گروه‌های مقاومت و حزب الله برای نجات بشر با توجه به اینکه همه چیز آماده بوده، باید به تربیت این نیروها بپردازند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: دشمن در دشمنی روی مسئله عقیده و ایجاد شبهات و فحشاء و تمام آنچه انسان را از اندیشه باز می‌دارد، تکیه داشته و کار می‌کند.