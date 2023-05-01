سرانه فضای ورزشی در شهرستان دیلم مطلوب است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسدی ظهر دوشنبه در نشست هم اندیشی رؤسای هیئت‌های ورزشی شهرستان دیلم اظهار داشت: شهرستان دیلم در بحث سرانه ورزشی در استان بوشهر در وضعیت خوبی است، ولی با این وجود در صدد افزایش سرانه ورزشی شهرستان هستیم.

سرپرست فرمانداری شهرستان دیلم افزود: با توجه به سیاست دولت سیزدهم و تاکید استاندار، اولویت اول ما در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان بهره‌برداری از پروژه‌های نیمه‌کاره و در حال ساخت است.

وی گفت: امسال قطعاً در کمیته برنامه‌ریزی نگاه ویژه‌تری به حوزه ورزش خواهیم داشت و خبرهای خوبی در این حوزه خواهید شنید.

اسدی ادامه داد: نگاه ورزش کشور به سمت باشگاه‌محوری است و باید خود باشگاه‌ها درآمد زا باشند.

سرپرست فرمانداری دیلم تاکید کرد: ورزش و جوانان شهرستان دیلم باید نسبت به ساماندهی و استفاده از ظرفیت خیرین حوزه ورزش تلاش بیشتری کند.

تلاش دولت برای رفع مشکلات و مسائل جامعه ورزشی

سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی فرمانداری شهرستان دیلم در این نشست با مهم دانستن جایگاه ورزش اظهار داشت: ورزش سالم و هدفمند باعث ایجاد شور و نشاط اجتماعی در جامعه می‌شود.

محمدامین خلیجی افزود: یکی از راه‌های مقابله با ناهنجاریهای موجود جامعه ورزش است که می‌طلبد بیشتر به این مبحث بها داده شود.

وی گفت: تمام تلاش دولت رفع مشکلات و مسائل جامعه ورزشی است.

۲۸ هیئت ورزشی فعال در شهرستان دیلم

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان دیلم در این نشست اظهار داشت: حضور ۳۲ هیئت ورزشی و فعال بودن ۲۸ هیئت در شهرستان دیلم نشان از اهمیت و پویایی ورزش در شهرستان دیلم است.

محمد امین لیراوی گفت: شهرستان دیلم از نظر زیرساخت‌های ورزشی در استان رتبه دوم قرار دارد.

وی با اشاره به هزینه‌های زیاد تعمیر و نگهداری اماکن ورزشی افزود: امیدواریم در کمیته برنامه‌ریزی اعتبارات لازم تخصیص داده شود.

لیراوی تاکید کرد: در ۴ سال اخیر در حوزه زیر ساخت اقدامات خوبی نظیر ساخت سالن ورزشی و احداث چمن طبیعی صورت گرفته که نشان از توجه ویژه دولت به حوزه ورزش است.

در ادامه این نشست مشکلاتی نظیر کمبود خوابگاه به تعداد لازم جهت میزبانی مسابقات استانی و کشوری، تعمیر سالن‌های ورزشی، پیست دوچرخه‌سواری، کمبود امکانات ورزش‌های ساحلی و..‌. مطرح شد.