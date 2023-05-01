کارگران پیشران توسعه هر جامعه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سید ابراهیم حسینی ناروئی صبح دوشنبه در مراسم تجلیل از کارگران نمونه بخش‌های اداری مهرستان، افزود: کارگران از قشر ارزشمند، زحمتکش و شریف جامعه هستند و در هر سازمان، نهاد، اداره و شرکتی باید مورد احترام، کرامت و عزت قرار گیرند.

حسینی ناروئی اضافه کرد: کارگران پیشانی توسعه هر جامعه‌ای هستند و نقش و جایگاه آنها در راستای توسعه و آبادانی، بسیار ستودنی است و هیچ گاه فراموش نخواهد شد.

وی بیان کرد: غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا، دیدار با خانواده معظم شهدا، برگزاری همایش کوهپیمایی، برگزاری مسابقات ورزشی، برپایی نمایشگاه کتاب، تجلیل از کارگران نمونه از جمله برنامه‌های هفته کار و کارگر در این شهرستان می‌توان اشاره کرد.

کارگر در اسلام جایگاه والایی دارد

معاون عمرانی و برنامه ریزی فرمانداری مهرستان نیز در این مراسم، اظهار کرد: در هفته کار و کارگر باید عنایت ویژه‌ای به قشر کارگر بشود و حتی‌المقدور به یک خواسته قشر کارگران توجه و گشایشی در اموراتشان ایجاد شود.

محمد اسلام سپاهی افزود: کارگر در اسلام مقام و جایگاه والایی دارد و پیامبر (ص) اسلام بر دست پینه بسته کارگران بوسه زده است.

وی خاطر نشان کرد: باید همه روز از کارگران تجلیل شود چرا که کارگران در سخت‌ترین شرایط کار در راستای رفاه اجتماعی و ارائه خدمات بهتر کار می‌کنند.

شایان ذکر است در پایان این مراسم از تعدادی از کارگران نمونه این شهرستان تجلیل شد.