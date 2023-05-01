پذیرش حوزه علمیه خواهران تا پایان اردیبهشت ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، ملیحه وکیلی ظهر دوشنبه در نشست خبری با رسانه‌ها اظهار داشت: نام نویسی خواهران برای تحصیل در حوزه‌های علمیه استان آغاز شده و علاقمندان می‌توانند در سه سطح تحصیلی در ایام هفته تا پایان اردیبهشت به شکل مراجعه حضوری و یا در بستر اینترنتی ثبت نام کنند.

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران استان مرکزی افزود: سایت ثبت نام اینترنتی برای علاقمندان به نشانی www.whc.ir در بخش مدیریت حوزه علمیه خواهران پیش بینی شده است.

وی ادامه داد: بعد از ثبت نام، آزمون ورودی ۲۳ تیرماه در سطح ۲ و آزمون سطح ۳ و ۴ نیز ۱۲ خردادماه برگزار و از ابتدای مهرماه همزمان با آغاز سال تحصیلی، حوزه‌های علمیه خواهران نیز فعالیت آموزشی خود را شروع می‌کنند.

وکیلی با بیان اینکه ثبت‌نام ۳۵۰ نفر در مدارس علمیه برای سال تحصیلی جدید در این استان هدف‌گذاری شد، گفت: این تعداد هدفگذاری در مقایسه با سال تحصیلی گذشته ۴۰ درصد رشد دارد.

وی افزود: سال گذشته ۱۹۰ طلبه در سطح ۲، ۸۵ طلبه در سطح ۳ و ۱۵ طلبه در سطح چهار در ۱۹ حوزه علمیه خواهران استان مرکزی ثبت نام کردند.

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران استان مرکزی بیان کرد: حوزه‌های علمیه خواهران استان ۳۵۰، ۱۵۰و ۵۰ نفر به ترتیب برای سطح‌های ۲، ۳ و ۴ در سال تحصیلی جدید ظرفیت پذیرش دارند.

وی با اشاره به اینکه تحصیل در حوزه‌های علمیه استان رایگان است، گفت: تاکنون ۲۰۰ نفر در سطح ۲، ۷۰ نفر در سطح سه برای تحصیل در حوزه علمیه خواهران استان مرکزی ثبت نام کرده‌اند.

وکیلی با بیان اینکه حوزه علمیه خواهران استان مرکزی از نظر تعداد طلبه رتبه ۶ کشور را کسب کرده است، گفت: حوزه‌های علمیه خواهران استان از ظرفیت علمی ۲۵۰ استاد برای تدریس در سطوح تحصیلی حوزوی خواهران بهره‌مند است.

وی خاطر نشان کرد: ۱۹ حوزه علمیه خواهران استان مرکزی با یک هزار و ۸۰۰ طلبه در حال تحصیل علوم دینی هستند و تاکنون ۲ هزار خواهر از این مراکز دانش آموخته شده و در فعالیت‌های تبلیغی و علمی اشتغال دارند.