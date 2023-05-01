به گزارش خبرنگار مهر، علی بحرانی ظهر دوشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان دشتی ضمن تبریک هفته معلم بر ضرورت تجلیل و تکریم باشکوه از مقام شامخ معلم در سطح شهرستان تاکید کرد.

فرماندار دشتی افزود: بستر و توسعه تعالی و ریل گذاری تکامل هر جامعه توسط آموزش و پرورش انجام می‌شود.

بحرانی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا فرهنگی شهرستان ادامه داد: رشد و تعالی فرزندانمان توسط آموزش و پرورش و معلم انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: در هفته معلم مدیران شهرستان با حضور در مدارس از مقام شامخ معلم تجلیل می‌کنند.

بحرانی اضافه کرد: همچنین تمامی مساجد نیز از معلمان هر محله تجلیل و تکریم می‌کنند.

برگزاری ۲۵ برنامه هفته معلم در شهرستان دشتی

مدیر آموزش و پرورش شهرستان دشتی نیز از برگزاری ۲۵ برنامه در هفته معلم در سطح شهرستان خبر داد و گفت: غبار رویی گلزار شهدا، تجلیل از خانواده معظم شهدا، تجلیل از معلمان بازنشسته، برگزاری مسابقات فرهنگی و ورزشی، میز خدمت، جشنواره دست سازه‌های دانش آموزان از جمله این برنامه‌ها است.

عبدالمهدی شریف نژاد با بیان اینکه تجلیل از معلمان و مدیران نمونه از مهمترین برنامه شاخص در سطح شهرستان است، افزود: برگزاری کارگاه سواد رسانه، شب شعر و رزمایش کمک‌های مومنانه از دیگر برنامه‌ها است.

وی ادامه داد: در سال گذشته امور تربیتی و پرورشی شهرستان دشتی بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته رتبه اول استان بوشهر را کسب کرده است.