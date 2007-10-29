انقلاب فرهنگی برای دگرگونی در آموزش و پرورش/ ایجاد تعاونی مسکن برای زنان فرهنگی بی سرپرست

به گزارش خبرنگار مهر مهندس محمود فرشیدی صبح امروز در دوازدهمین گردهمایی مشاوران امور زنان در سازمان آموزش و پرورش که در باشگاه فرهنگیان برگزار می‌شد، گفت : ما دو نگاه متفاوت نسبت به جایگاه زنان در جامعه داریم که یکی از آن ها متاسفانه نگاه کاملا ابزاری از هر زاویه به زنان است .

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به گفته های امام ، شهید مطهری و مقام معظم رهبری در مورد جایگاه مهم زنان در جامعه گفت : واقعا دیدگاه اسلام یک دیدگاه روشن است و تبعا آموزش و پرورش رسالت سنگینی در تبیین این دیدگاه و تحکم آن در جامعه دارد، که البته باید از خود فرهنگیان آغاز شود .

وی تصریح کرد: من از مشاوران تقاضا دارم که با یک نگاه فعال و ارزشمند فراتر از مسئولیت های اداری در مسیررسالت خود قدم بردارند و به وظیفه خود به عنوان یک کار الهی نگاه کنند که در سایه آن از حقوق بیش از 7 میلیون دانش آموزدختر دفاع کنند .

فرشیدی ادامه داد : مشاوران با توجه به ارتباطاتی که با مدیران و تمام مسئولین آموزش و پرورش دارند می توانند اقدامات اساسی و تاثیر گذاری در جنبه های مختلف داشته باشند .

وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد : مجموعه زنان فرهنگی ما که معلمان هم جزئی از آن ها محسوب می شوند یکی از گرانبهاترین بانوان جامعه ما هستند که به صورت منسجم از یاران دولت در کشور محسوب می شوند .

وی اشاره کرد : باتوجه بهاین مساله ما یک سری اقدامات وکارهای زیر بنایی را شروع کرده ایم که نمونه آن تشکیل " شورای بهبود وضعیت زنان " است که به عنوان شورای سیاست گذاری اقدام بدیعی است که در آموزش پرورش شده است .

مهندس فرشیدی گفت : از دیگر اقدامات سازمان ایجاد" تعاونی مسکن " جهت تهیه خانه برای زنان بی سرپرست سازمان است تادر این مسیربتوانیم تعدادی ازبانوان در سازمان آموزش و پرورش را صاحب خانه کنیم .

وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر ایجاد و گسترش شعب مختلفی از "شورای بهبود وضعیت زنان" در دیگر استان ها گفت : از دیگر ضروریات سازمان، ایجاد یک بانک اطلاعاتی است که بتواند مداوم اطلاعات مربوط به فرهنگیان را در همه زمینه ها در اختیار مسئولین ذیربط بگذارد .

وی در ادامه با ذکر جایگاه والاو بلند مرتبه ای که اسلام برای زنان و دختران در جامعه تعریف کرده است گفت : ما با برگزاری این گونه همایش ها و جلسات هم اندیشی در تمام استان ها می توانیم اقدامات اساسی بسیاری انجام دهیم .

وزیر آموزش پرورش در آخر افزود : یکی دیگر از نکات بسیار مهمی که در حال حاضر در جامعه ما و بخصوص در حوزه زنان و آموزش و پرورش به آن توجه بسیاری شده است ، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب است .

وی گفت : در واقع مسئولین آموزش و پرورش از جمله مدیران مدارس می توانند با توضیح و تبیین ارزش های اساسی حجاب و ریشه آن،عفاف در بین دانش آموزان نقش مهمی در گسترش این فرهنگ در بین دانش آموزان دختر داشته باشند .