برای رفع مشکلات جامعه کارگری باید تلاش کرد و وقت گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، حامد قادرزاده روز دوشنبه در جشنواره امتنان از کارگران نخبه، گروه‌های کار و واحدهای نمونه استان کردستان در سنندج اظهار کرد: برای اینکه جامعه‌ای تورم وجود نداشته باشد باید در آن ارزش ایجاد شود که این ارزش را جامعه کارگری ایجاد می‌کنند.

وی افزود: تورم زمانی در جامعه‌ای بالا می‌رود که کار وجود ندارد.

قادرزاده خاطرنشان کرد: اگر امروز در روز کارگر از بخشی از کارگران به عنوان کارگران نمونه تجلیل می‌شود به این معناست که این عزیزان در عرصه خدمت تلاش بیشتری کرده اند.

وی افزود: تکریم کارگران از توجه به مسائل مالی و پرداخت حقوق و مزایا برایشان اهمیت دارد.

قادرزاده خاطرنشان کرد: نگاه جدید دولت سیزدهم به ویژه شخص رئیس جمهور بر ایجاد کار واقعی است و مسئولان هم در رأس بر این دیدگاه تأکید دارند.

معاون امور اقتصادی استاندار کردستان تصریح کرد: امروز باید به خانواده کارگران توجه داشته باشیم چون فرزندان ما تحت تأثیر جایگاه والدین خود هستند و اگر جایگاه کارگر ارتقا پیدا کند، کار تسهیل و تسریع می‌شود.

قادرزاده اظهار داشت: کارگری افتخار است و این جایگاه باید بیش از پیش ارتقا یابد و تبیین شود.

وی تصریح کرد: کارگر اثرگذار و ایجاد کننده رشد تولید و ضد تورم است.

وی افزود: کسی که از توان فکر و جسم خود در مسیر خدمت استفاده می‌کند قابل تکریم است و باید برای این عزیزان وقت گذاشت.

قادرزاده اظهار داشت: داشتن درک صحیح از شرایط کارگری شرط لازم برای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی درست برای بررسی دغدغه‌های جامعه کارگری است.

وی تصریح کرد: با تمام توان در راستای رفع مشکلات جامعه کارگری باید تلاش کرد و برای آن وقت گذاشت.

معاون امور اقتصادی استاندار کردستان خاطر نشان کرد: واحدها وقتی بزرگ می‌شوند شاید درک کاملی از مجموعه کارگری نداشته باشند و منابع به سمت کاهش ضایعات هدایت شود لذا بهره‌وری منابع اگر مورد توجه قرار گیرد، تورم کاهش پیدا می‌کند.

وی افزود: سلامت کار نیروی کار از اهمیت زیادی برخوردار است سختی کار باید در واحدهای تولیدی مورد توجه قرار گیرد چرا که سلامت نیروی کار حفظ سرمایه‌های واقعی است.