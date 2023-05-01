۶ تروریست در دام نیروهای امنیتی عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عراقی واع، مقامات امنیتی عراقی امروز دوشنبه از بازداشت ۶ تروریست در سه استان این کشور خبر دادند.

سازمان امنیت ملی عراق در بیانیه ای اعلام کرد که نیروهای امنیتی این کشور در بغداد سه تروریست را تحت رصد قرار داده و به محل اختفای آنها وارد شده و آنها را به دام انداختند.

یکی از این تروریست‌ها قبلا به یکی از کشورهای همسایه گریخته بود و به دنبال ورود به بغداد بود.

همچنین در کرکوک در شمال عراق هم سازمان امنیت ملی عراق اعلام کرد که دو تروریست در جریان کمینی موفق بازداشت شدند.

در استان الانبار در غرب عراق هم یک تروریست بازداشت شد.