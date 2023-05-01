ضرورت برنامه ریزی بلندمدت برای ترویج و تقویت فرهنگ نماز

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا عسگری بعد از ظهر دوشنبه در نشست اجلاس استانی نماز استان مرکزی اظهار داشت: نماز جوهره ایمان و نماد همه اعتقادات و از ارکان مهم دین است و امروز کلید همه موفقیت‌ها و فتح قله‌های بلند معرفتی نماز است.

جانشین فرمانده سپاه روح‌الله استان مرکزی با بیان اینکه نماز نقش مهمی در پیشبرد اهداف و آرمان‌های اسلامی داشته و دارد، گفت: باید برنامه‌های متنوعی برای آشنایی نسل جوان و نوجوان جامعه با جایگاه و اهمیت نماز در پیشرفت و تکامل تدوین و برنامه ریزی شود و نقش دانشگاه‌ها و آموزش و پرورش در این راستا بسیار مؤثر است.

وی با تأکید بر اینکه تشویق و ترویج فرهنگ و گفتمان نماز یکی از ضرورت‌های مهم جامعه اسلامی است، افزود: نماز به عنوان عمود و ستون دین نقش مهمی در حرکت جامعه اسلامی به سمت پیشرفت‌ها دارد و باید برای ترویج و تقویت فرهنگ نماز برنامه ریزی بلند مدت انجام شود و نیاز به کار خلاقانه و مبتکرانه دارد.

عسگری بیان کرد: نماز جوهره ایمان و نماد همه اعتقادات است و امروز کلید همه موفقیت‌ها و فتح قله‌های بلند معرفتی نماز است و باور اعتقاد به نماز و این فرهنگ نجات بخش باید برای همه نهادینه شود.

وی تأکید کرد: نماز به جامعه اسلامی قدرت حیات طیبه می‌دهد و مهمترین وسیله برای ساخت تمدن اسلامی است.

جانشین فرمانده سپاه روح‌الله استان مرکزی خاطر نشان کرد: تبیین جایگاه و اهمیت نماز در جامعه اسلامی مقدمه سازی برای تشکیل تمدن اسلامی است و لذا در گام دوم انقلاب نماز یکی از عرصه‌های مهم تولید قدرت است.