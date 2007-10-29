به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد خبری جشنواره تئاتر کانون‌ها اعلام کرد هیئت ارزیابی بخش عروسکی و کودک و نوجوان ششمین جشنواره سراسری تئاتر کانون‌های نمایش شامل جواد ذوالفقاری، حمید کرمی و سیمین امیریان 10 نمایش را با آرا قطعی و هفت نمایش را به صورت مشروط برای حضور در بخش رقابتی جشنواره معرفی کردند.

نمایش های عروسکی "روز خوب مردن" سینا رستگاری، "داستان یک سگ" هادی حسینعلی، "لم شیر یا شیر شکار" میترا کریمخانی، "قالی گل خاتون" علی حسنی، "خرمشـیر" مجتبی خمسه، "و ما توی خیمه شب بازی قـصه و آواز می سازیم" محمد غریب پناه با رای قطعی برای حضور در بخش رقابتی معرفی شدند و "ماهی" محسن ایمانخانی، "مجلس ترحیم مبارک" هادی حسینعلی و "ماه مهربان" عذرا امامی نیز سه نمایش مشروط بخش عروسکی هستند.

نمایش های بخش کودک و نوجوان هم عبارتند از "مبارک و دیو سفید" جواد تـولمی، "موسـی و شـبان" هلن محمدرضـایی، "نـخودی" خیام وقار کاشانی و "دختر رویایی" پریسا مشکاتی به صورت قطعی و "قصه پسری که لب نداشت" کیوان ظهرابی، "قصه شهر خاکستری" علیرضا ترمان، "خوب، بد، زشت" مریم خاکسار تهرانی و "بارون بارونه" مجتبی دربندی مشروط به بازبینی.

گروههایی که نمایش آنها برای حضور در ششمین جشنواره سراسری تئاتر کانون‌های نمایش پذیرفته شده می‌توانند از 14 آبان با مراجعه به دبیرخانه جشنواره برای دریافت کمک هزینه اقدام کنند. ششمین جشنواره سراسری تئاتر کانون‌ها به همت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از اول تا دهم آذرماه در تهران برگزار می شود.