ستایش جامعه علمی کانادا از تاثیرگذاری محققان ایرانی در دنیا

به گزارش خبرگزاری مهر، دستاوردهای ارائه شده از سوی غلامرضا چاجی از دانشگاه واترلو و بهراد بحرینی از دانشگاه مانیتوبا، ستارگان درخشان تحقیقات و ابتکارات کاربردی ارایه شده در سمپوزیوم سالانه میکروسیستم ها بود. این سمپوزیوم با حضور محققان 27 دانشگاه سراسر این کشور برگزار شد.

در این سمپوزیوم غلامرضا چاجی از دانشگاه واترلوی کانادا موفق شد تا جایزه ویژه شورای همکاری های صنعتی ITAC میکروالکترونیک استراتژی کانادا را از آن خود کند.

پروژه تحقیقاتی و ابتکاری این محقق ایرانی ارایه نمایشگر سیلیکنی غیرکریستالی کم قدرت است که با هزینه ای پایین ساخته می شود.

وی در حالی موفق به دریافت این جایزه ارزشمند شده است که شمار قابل توجهی از محققان دیگر نیز رقابت تنگاتنگی با وی داشته اند. پیش بینی می شود دستاورد ابتکاری این محقق برجسته با به کار گرفته شدن در طیف وسیعی از کاربردهای میکروالکترونیکی تحول شگرفی در عرصه میکرو الکترونیک جهان ایجاد کند.

به گزارش مهر، در این سمپوزیوم محقق ایرانی دیگری نیز به عنوان برنده نخست یکی از جوائز ویژه برگزیده شد. دکتر بهراد بحرینی محقق ایرانی و برجسته دانشگاه مانیتوبا موفق شد جایزه ویژه 2007 مدال "کولتون" در تحقیقات عالی را از آن خود کند.

این محقق برجسته به عنوان یکی از محققان فعال با مراکز علوم نانو و میکروالکترونیک دانشگاه کمبریج همکاری نزدیک دارد.

دکتر بحرینی در این پروژه کاربردی به طراحی و مدل سازی سیستم های مکانیکی میکرو و نانوالکترونیکی پرداخته است.