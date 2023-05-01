کار حوزه علمیه تربیت انسان و شکوفا کردن استعدادها است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی موثقی دوشنبه در دیدار با مدیر و جمعی از اساتید حوزه علمیه خواهران اظهار کرد: باید تلاش کنیم تا با عملکرد صحیح، رضایت حضرت حجت (عج) به عنوان صاحب اصلی حوزه را کسب کنیم.

وی افزود: کار اساسی حوزه‌های علمیه، تربیت انسان‌ها و شکوفا کردن استعدادهای بشر است.

نماینده ولی فقیه در استان همدان ادامه داد: عدم شکوفا شدن استعداد بشر و عدم تربیت انسان، باعث می‌شود تا فرد هدر شود.

آیت‌الله شعبانی با بیان اینکه علم، ملاک خلیفه الله شدن انسان است، خاطرنشان کرد: استادی بیشتر بر انسان اثر گذار است که در کنار مسائل علمی به مسئله تربیت نیز توجه داشته باشد.

وی تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین بسترهای تربیتی، مدارس وابسته است.