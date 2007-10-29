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۷ آبان ۱۳۸۶، ۱۲:۰۲

مددجویان کمیته امداد خراسان جنوبی 3300 متر فرش بافتند

بیرجند - خبرگزاری مهر: معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از سه هزار و 300متر مربع فرش توسط مددجویان کمیته امداد خراسان جنوبی بافته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد اکبری ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: در راستای ارتقاء و حفاظت از کهن ترین هنر و میراث ماندگار و اصیل ایرانی از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد 667 تخته فرش به متراژ سه هزار و 330  متر مربع توسط مدد جویان این نهاد در خراسان جنوبی تولید شده و به بهره برداری رسید.

محمد اکبری خاطرنشان کرد: به منظور احیای طرح های بومی منطقه، بافنــدگان تحت حمایت ضمن دقت در کیفیت بافت، طرح ها و نقــوش های بومی منطقه همچون لچــک ترنــج، ریــــزماهی ساده، گل افــشان، خشــــتی، سعدی در ابعاد 6 ، 9 ، 12 و 24 متری را تولید کردند.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد خراسان جنوبی از اهداف تولیدات فرش توسط این نهاد را ایجاد اشتغال پایدار، کمک به معیشت و اقتصاد خانواده ها، کمک به تولیدات بومی، ایجاد رقابت در بازارهای بین المللی و جلوگیری از مهاجرت روستاییان در منطقه برشمرد.

محمد اکبری ارزش فرش های بافته شده را چهار میلیارد و ۲۷۴ میلیون ریال ذکر کرد و اظهار داشت: این تعداد تخته فرش توسط ۹۶۵ نفر مددجوی این نهاد تولید شده که بالغ بر سه میلیارد و ۵۵۸ میلیون هزار ریال برای مددجویان سودآوری داشته است.

کد مطلب 576866

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