اخبار کوتاه ووشو

به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی مهدی علی نژاد رئیس فدراسیون ووشو، محمود رشیدی به عنوان نایب رئیس جدید این فدراسیون معرفی شد. رشیدی جایگزین عباس محمدی آملی شده وتا زمان مجمع عمومی فدراسیون ووشو این سمت را برعهده خواهد داشت. ضمن اینکه محمدی آملی کماکان به عنوان مشاورعالی رئیس در فدراسیون ووشو انجام وظیفه می کند.

امیدواری مربی تیم ملی سانشو بانوان به کسب سهمیه المپیک

معصومه قدیری گفت: با توجه به آمادگی بازیکنان امید زیادی برای قهرمانی در مسابقات جهانی و کسب سهمیه المپیک داریم.

وی افزود: حضور دراردوی فرانسه بازیکنان را درفضای مسابقه قرار داد و از نظر روحی تاثیرمثبتی برای ملی پوشان به همراه داشت طوریکه درصد موفقیت در مسابقات جهانی را افزایش داد.

مربی تیم ملی سانشو بانوان تصریح کرد: تمرینات به مرور سبک می شود تا برای روز مسابقه اعضای تیم آمادگی لازم را داشته باشند.