اصلاح نقاط حادثه خیز کهگیلویه و بویراحمد عملیاتی شد

به گزارش خبرنگار مهر، عابد محمدی شامگاه دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران، افزود: چندین نقطه حادثه خیز در استان شناسایی شده که اصلاح چند محور اجرایی شده است.

وی با اشاره به اصلاح نقاط حادثه خیز منطقه «مله شوره» در محور ارتباطی یاسوج به شیراز، تصریح کرد: عملیات ایمن سازی «گردنه مله شوره» از اسفند ماه سال گذشته آغاز شد.

محمدی تصریح کرد: این مسیر به طول ۴۰۰ متر و در ارتفاع ۳۰۰ متری در حال رفع خطر و ایمن سازی است.

مدیرکل راهداری استان با بیان اینکه علائم راهنمایی و رانندگی هشداری برای مدیریت ترافیک در مسیر مورد نظر نصب شد، گفت: رفع خطر و ایمن سازی محل که سال گذشته به علت بارش‌های شدید دچار رانش شده بود، انجام شد.

محمدی گفت: ۲۰ دستگاه ماشین آلات سنگین در محور یاسوج به شیراز عملیات اصلاح نقاط حادثه خیر را انجام می‌دهند.