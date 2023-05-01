به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر عصر دوشنبه در این برنامه با اشاره به شرکت ۲ هزار و ۳۱۰ دانش‌آموز سراسر کشور در این کارسوق اظهار داشت: پس از برگزاری ۲ مرحله آزمون، ۶۲ دانش‌آموزی به مرحله حضوری و پایانی این رویداد علمی و ملی راه‌یافته‌اند.

علی موحدی گفت: در این همایش یک‌روزه دانش آموزان سمپادی کشور از نیروگاه اتمی بوشهر بازدید به عمل خواهند آورد و با ظرفیت‌ها و توانمندهای نظام مقدس جمهوری اسلامی آشنا خواهند شد.

وی با بیان اینکه محصول نهایی سند تحول بنیادین، دانش آموز تراز انقلاب است، تصریح کرد: دانش آموزان سمپاد باید در مسیر انقلاب اسلامی باشند و آینده کشور بدون شک متعلق به جوانان خواهد بود.

موحدی ضمن قدردانی از همراهی‌های نماینده معزز ولی فقیه با آموزش و پرورش استان بوشهر، گفت: یکی از ویژگی‌های دانش آموز تراز انقلاب اسلامی این است که دوست و دشمن را خود را بشناسد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر خاطرنشان کرد: ایران اسلامی امروز با اتکا به منابع انسانی کشور و ظرفیت‌های خود هیچ‌گونه وابستگی به بیرون ندارد.

وی با بیان اینکه دشمن به دنبال توقف مسیر توسعه می‌باشد، اضافه کرد: با شهادت شهدا هسته‌ای، پیشرفت صنعت هسته‌ای کشور شتاب بیشتری گرفت.

کارسوق جایگزینی برای واژه‌ی workshop و به معنی یک دوره‌ آموزشی کوتاه‌مدت درباره‌ی موضوعی خاص است.