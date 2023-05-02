پیشرفت ۳۵ درصدی مرکز درمان ناباروری جهاد دانشگاهی استان قزوین

فرشاد پیله چی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به میزان پیشرفت مصوبه بیستمین سفر ریاست جمهوری در رابطه با مرکز درمانی جهاد دانشگاهی، اظهار کرد: پروژه مجتمع درمانی جهاد دانشگاهی در بخش درمان ناباروری و خدمات سرطان در حال اجرا است.

رئیس جهاد دانشگاهی استان قزوین بیان کرد: بحث ناباروری یکی از معضلات جدی در اجتماع است و متأسفانه میزان زوج‌های نابارور در استان قزوین بسیار بالا است و لازم است اقدامات اساسی در حوزه درمان و پیشگیری در این موضوع انجام شود.

وی تاکید کرد: یکی از راه‌های افزایش جمعیت در جامعه درمان ناباروری در استان و کشور است و کمک به راه اندازی مرکز درمان در استان قزوین می‌تواند زمینه را برای استفاده استان‌های همجوار نیز فراهم کند.

پیله چی افزود: در زوج‌های نابارور برخلاف زوجین دیگر که به دلایل مختلف تمایلی به فرزند آوری نیستند انگیزه و توانایی مالی و اجتماعی وجود دارد و بهره برداری از این پروژه می‌تواند اثرات مثبتی در اجتماع داشته باشد.

وی با بیان اینکه جهاد دانشگاهی قزوین از سال ۹۲ در حوزه درمان ناباروری ورود کرده است، ادامه داد: با توجه به اهمیت موضوع لازم بود تا توسعه زیرساخت لازم جهت ارائه خدمات درمانی به استان قزوین و استان‌های همجوار انجام شود که در این راستا زمینی از جانب سازمان مسکن در سال ۹۳ برای این پروژه خریداری و مطالعات در این حوزه از سال ۹۴ آغاز شد و در سال ۹۶ مجوز درمان ناباروری، درمان تسکین و توانبخشی از سوی علوم پزشکی صادر شد.

رئیس جهاد دانشگاهی استان قزوین با تاکید بر اینکه عملیات اجرایی از سال ۹۸ به صورت جدی آغاز شد تاکید کرد: این پروژه با همکاری نهادهای مختلف استانی در اولویت اجرایی قرار گرفت و در راستای اجرای آن بسیج سازندگی به عنوان دستگاه اجرایی و جهاد دانشگاهی به عنوان بهره بردار تعریف شد.

این مسئول تشریح کرد: اقدامات گودبرداری پروژه هزار و ۸۰۰ متری خدمات درمانی جهاد دانشگاهی از سال ۹۸ آغاز شد این پروژه در پنج طبقه زیرزمین، همکف و چهارطبقه در دو مرحله اجرایی قرار دارد که در فاز اول زیر زمین، طبقه همکف و طبقه اول و دوم با ارائه خدمات آزمایشگاه پاتوبیولوژی، خدمات ناباروری، خدمات داروخانه، طب تسکینی و توانبخشی ساخته خواهد شد.

این مسئول تصریح کرد: با توجه به تصویب ۱۵ میلیارد تومان اعتبار در بیستمین سفر استانی دولت سیزدهم در قزوین حدود ۷۶ درصد اعتبارات دریافت شده و پروژه نیز هم اکنون ۳۵ درصد پیشرفت داشته است.

وی با تاکید بر اینکه بخش دیگری از اعتبارات در حوزه معاونت زنان ریاست جمهوری در حال پیگیری است ادامه داد: به دستور معاون اول رئیس جمهور ۲۰ میلیارد تومان از جانب بنیاد ۱۵ خرداد فرمان امام (ره) برای این پروژه در نظر گرفته شده که قول تخصیص این اعتبار از جانب این نهاد در سال جاری دریافت شده است.

این مسئول بیان کرد: در صورت تخصیص این اعتبارات امید داریم که فاز اول پروژه درمانی جهاد دانشگاهی در سال ۱۴۰۳ به بهره برداری برسد.

وی در پایان گفت: در حوزه مشارکت خیرین اقداماتی انجام شده اما هنوز به صورت جدی این امر محقق نشده است که ما از مردم خیر و خیرخواه استان می‌خواهیم با حضور پررنگ خود برای رفع مسائل درمانی هموطنان گام بردارند.