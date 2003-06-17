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۲۷ خرداد ۱۳۸۲، ۱۹:۵۸

براي شركت در نشست ويژه بازسازي افغانستان

رئيس جمهور ازبكستان وارد تهران شد

رئيس جمهور ازبكستان وارد تهران شد

اسلام كريم اف رئيس جمهور ازبكستان امضاء اسناد وموافقتنامه هاي اقتصادي و فرهنگي را موجب تحكيم روابط دو كشور دانست

رئيس‎ جمهور ازبكستان براي‎ شركت‎ در نشست‎ ويژه‎ بازسازي‎ افغانستان‎ و امضاء چنـد موافقتنامه‎اقتصادي،‎ علمي‎‎ ، فـرهـنگـي و كنسولي‎ بين‎‎‎ تهران وتاشكند عصر امروز وارد تهران شد.
به‎ گزارش‎ خبرگزاري  مهر، وزير بازرگاني ‎ كشورمان‎‎ از رئيس‎ جمهور ازبكستـان هـنگـام‎ ورود به‎  فرودگاه تهران‎ استقبال‎ كرد.
اسلام‎‎ كـريـم اف در بدو ورود ‎ امضـاء‎ اسنـاد و مـوافقـت‎ نامه‎هاي‎‎ اقتصادي و فرهنگـي‎ بـا ايـران‎ را موجب‎ تحكيم‎ روابط دو كشور دانست‎ . 
وزير بارزگاني‎ كشورمان‎ نيزامضاء‎‎ قرار دادهاي سه جانبه بين‎‎‎‎ ايران، ازبكستان و افغانستان را موجب‎ مطلوبيت‎‎ هر چه‎ بيشتر مناسبات اين‎ سه كشور دانست‎ .
معاون‎ آسيا اقيانوسيه‎‎ وزير امـور خـارجـه ‎ نيز درباره اين سفر و نشست سه جانبه ‎ گفت‎‎ : در نشست روساي‎ جمهور اسلامي‎ ايـران‎‎ ، ازبكـستـان و دولـت‎ انتقالي‎ افغانستان ، يك‎ سند تجاري‎ درباره‎ ترانزيت‎ كالا ميان‎ سه‎‎ كشور به امضا خواهد رسيد.
خاتمي رئيس جمهور كشورمان نيز امروز رسما در مجموعه سعد آباد از رئيس جمهور ازبكستان استقبال كرد و پس از مراسم استقبال، دورنخست  مذاكرات روساي جمهور  دو كشور آغاز شد .

کد مطلب 5769

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