رئيس جمهور ازبكستان وارد تهران شد

رئيس جمهور ازبكستان براي شركت در نشست ويژه بازسازي افغانستان و امضاء چنـد موافقتنامهاقتصادي، علمي ، فـرهـنگـي و كنسولي بين تهران وتاشكند عصر امروز وارد تهران شد.
به گزارش خبرگزاري مهر، وزير بازرگاني كشورمان از رئيس جمهور ازبكستـان هـنگـام ورود به فرودگاه تهران استقبال كرد.
اسلام كـريـم اف در بدو ورود امضـاء اسنـاد و مـوافقـت نامههاي اقتصادي و فرهنگـي بـا ايـران را موجب تحكيم روابط دو كشور دانست .
وزير بارزگاني كشورمان نيزامضاء قرار دادهاي سه جانبه بين ايران، ازبكستان و افغانستان را موجب مطلوبيت هر چه بيشتر مناسبات اين سه كشور دانست .
معاون آسيا اقيانوسيه وزير امـور خـارجـه نيز درباره اين سفر و نشست سه جانبه گفت : در نشست روساي جمهور اسلامي ايـران ، ازبكـستـان و دولـت انتقالي افغانستان ، يك سند تجاري درباره ترانزيت كالا ميان سه كشور به امضا خواهد رسيد.
خاتمي رئيس جمهور كشورمان نيز امروز رسما در مجموعه سعد آباد از رئيس جمهور ازبكستان استقبال كرد و پس از مراسم استقبال، دورنخست مذاكرات روساي جمهور دو كشور آغاز شد .
اسلام كريم اف رئيس جمهور ازبكستان امضاء اسناد وموافقتنامه هاي اقتصادي و فرهنگي را موجب تحكيم روابط دو كشور دانست
رئيس جمهور ازبكستان براي شركت در نشست ويژه بازسازي افغانستان و امضاء چنـد موافقتنامهاقتصادي، علمي ، فـرهـنگـي و كنسولي بين تهران وتاشكند عصر امروز وارد تهران شد.
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