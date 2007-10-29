به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت قطارهای مسافری رجاء، در شش ماهه نخست سال 86 افراد سنگپران بیش از 471 میلیون ریال خسارت به قطارها وارد کردند که این آمار نسبت به شش ماهه اول سال قبل، 17 درصد کاهش داشته است.

بیشترین آمار شیشه‌های شکسته در شش ماهه نخست مربوط به ماه مرداد و کمترین آمار مربوط به ماه فروردین است. همچنین بیشترین آمار شیشه‌های شکسته در شهریور ماه و در نواحی تهران و اراک است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب 29 و 40 درصد کاهش داشته است.

بیشترین کاهش در سنگبرانی نسبت به همین مدت در سال قبل مربوط به ناحیه خراسان با 50 درصد کاهش است. از ابتدای سال 1377 تاکنون بیش از مبلغ هشت میلیارد و 357 هزار ریال بخاطر سنگپرانی و شکستن شیشه‌ها به قطارها خسارت وارد شده است.