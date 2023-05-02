محمد رضا خلجی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امسال به علاقمندان فعالیت در صنایع دستی در حال منسوخ، آموزش رایگان داده می‌شود، اظهار کرد: صنایع دستی یک هنر و صنعت است که در هر حوزه‌ای یک فرد کار انجام دهد و در اصطلاح ارزش آفرینی می‌کند.

وی ادامه داد: با ایجاد خانه‌های خلاقیت سفال و مبل و منبت، می‌خواهیم افرادی را که در این حوزه تحصیل کردند در این حوزه و رشته‌های مختلف وارد کنیم که دچار این معضل نشویم.

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان با بیان اینکه صنایع دستی ظرفیت خوب بالفعلی در استان است که می‌توان در بخش اشتغال و در حوزه اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی آن فعالیت کرد، افزود: طبق سنوات گذشته حلقه مفقوده و خلائی که هست در بحث آموزش و فروش محصولات است و ما به دنبال ایجاد بستر و بازار مناسب برای عرضه محصولات هستیم.

خلجی با اشاره به اینکه در طول سال‌هایی که با بیماری کرونا درگیر بودیم آسیب‌های خیلی زیادی به صنایع دستی وارد شد، خاطرنشان کرد: یکی از ظرفیت‌های فروش صنایع دستی بحث بسته بندی و برگزاری بازارچه‌ها و نمایشگاه‌های صنایع دستی است که در طول این ۳ الی ۴ سال اخیر به علت‌های مختلف برگزار نشده و این آسیب جدی را به صنایع دستی وارد کرد.

وی بیان کرد: راه اندازی بازارچه صنایع دستی در همدان، بازاریابی، فروش اینترنتی، بحث برندسازی و موضوعات دیگر می‌تواند این خلأ را از بین ببرد و در طول سه الی چهار ماه گذشته، ۵ دوره آموزش با محوریت مشتری مداری و بازاریابی و فروش اینترنتی برگزار شده است.

خلجی با بیان اینکه بحث ما فروش، بسترهای فروش واقعی و ایجاد بازارچه‌های دائمی و موقت صنایع دستی است، ادامه داد: در ایام نوروز در استان همدان بالغ بر ۵۰ غرفه صنایع دستی داشتیم؛ در سطح استان در غرفه‌هایی نیز سوغات نقاط مختلف استان همدان ارائه شده است، که هدف از برپایی این بازارچه‌ها معرفی سوغات، صنایع دستی و حمایت از هنرمندان صنایع دستی است.

وی گفت :۴۳ هزار نفر هنرمند در ۳۰ هزار کارگاه‌های خانگی و بزرگ صنایع دستی در سراسر استان همدان به هنر صنایع دستی مشغول هستند.

خلجی با بیان اینکه بیشترین کارگاه‌های صنایع دستی در لالجین، ملایر و تویسرکان فعال است، افزود: ظرفیت‌های بالقوه ای در حوزه سفال در لالجین، شهر جهانی مبل ومنبت ملایر، و بخش عمده‌ای از جمعیت، لالجین، ملایر، تویسرکان، در رشته‌های مختلف صنایع دستی وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: با این تفاسیر آنچه مسلم است اینکه عرصه صنایع‌دستی و هنرهای سنتی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و مسئولان باید توجه ویژه‌ای به وضعیت صنایع‌دستی و مشکلات و چالش‌های پیش روی آن داشته باشند تا بتوان از صنایع‌دستی به‌عنوان ابزاری برای رشد اقتصادی بهره گرفت.