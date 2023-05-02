تلاش مضاعف خراسان شمالی جهت رشد و توسعه آثار دفاع مقدس است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حسین‌نژاد صبح سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شد، اظهار داشت: مجموعه حفظ آثار در استان طی مدت‌های اخیر اقدامات خوبی انجام داده است و امیدواریم تا با پیگیری‌های بیشتر، فعالیت‌های گسترده‌تری انجام شود.

استاندار خراسان شمالی با تاکید بر اینکه جنگ امروز، جنگ افکار است، گفت: طبق بیانات رهبر انقلاب راه نجات کشور از مشکلات برگشت به آرمان‌های انقلاب اسلامی و زنده نگهداشتن ایمان در این راه است.

وی افزود: شهدای خراسان شمالی انسان‌هایی غیور بودند که نسل جدید این رشادت‌ها را کمتر حس کرده است.

حسین‌نژاد گفت: ایجاد زیرساخت‌های کافی برای ترویج فرهنگ و شهادت در خراسان شمالی باقدرت ادامه پیدا خواهد کرد.

استاندار خراسان شمالی بیان داشت: جمهوری اسلامی با فرهنگ جهاد، همواره مدافع مظلومان است و قدرت‌های پوشالی جهان باید این را بدانند.

وی در انتها گفت: تلاش استان رشد و توسعه حوزه حفظ آثار دفاع مقدس است.