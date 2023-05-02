کشف ۶۰۶ کیلوگرم گوشت قرمز فاسد در زاهدان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار دوستعلی جلیلیان در تشریح این خبر، گفت: در تداوم اجرای طرح تشدید نظارت و کنترل بر اصناف به دنبال شناسایی و دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر نگهداری گوشت قرمز فاسد در یک واحد صنفی در شهرستان زاهدان، مأموران انتظامی با انجام بررسی‌ها و تحقیقات میدانی از صحت گزارش‌های دریافتی اطمینان یافتند.

وی با اشاره به انجام بازرسی از این واحد صنفی، افزود: با همراهی کارشناس اداره بهداشت و اداره تعزیرات زاهدان، مأموران پلیس به محل مورد نظر اعزام که در بازرسی‌های به عمل آمده از این واحد صنفی ۳۲ عدد کارتن حاوی گوشت قرمز فاسد شده به وزن ۶۰۶ کیلو گرم کشف و ضبط و یک فرد متخلف در این رابطه دستگیر شد.