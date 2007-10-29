دانش آموزان باید در همه زمینه ها استقلال داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، حسن جمالی صبح امروز در مراسم سالروز شهادت شهید محمد حسین فهمیده در مدرسه شهید فهمیده کرج اظهار داشت: شهید فهمیده اسطوره ای برای تمام دنیا و مسلمانان جهان است و دانش آموزان امروز می توانند با درس خواندن و تلاش خود در عرصه های فناوری و اطلاعات مانند او باشند.

وی افزود: شهید فهمیده شدن صرفا به میدان جنگ، توپ، تانک و نارنجک نیاز ندارد بلکه افراد می توانند از ادب و اخلاق این شهید بزرگوار در دوران مدرسه و احترام گذاشتن وی به پدر و مادر خود الگو برداری کنند.

جمالی ادامه داد: اگر شهید فهمیده اکنون در جمع ما حضور داشت به طور قطع بر حفظ استقلال و آزادی جمهوری اسلامی ایران تاکید می کرد.

این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود اعلام کرد: کشور ما باید در تمام زمینه ها مانند انرژی هسته ای به توسعه پایدار دسترسی تا در جهان سرافرازبماند.

رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 کرج بیان داشت: دانش آموزان امروز ذخیره های ارزشمند فردای جامعه اسلامی هستند و این نیروهای انسانی هستند که آینده کشور اسلامی را می سازند.

وی عنوان کرد: مسئله اصلی در کشور ما توسعه دانایی است و دانش آموزان با برنامه ریزی صحیح و به موقع این دانایی را در همه زمینه ها بدست می آورند.