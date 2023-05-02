لزوم بهره گیری از ظرفیت جوانان ونوجوانان در حوزه های نظارتی

به گزارش خبرنگار مهر، رضا شریفی، پیش از ظهر سه شنبه در اجتماع «فرزندان روح‌الله» در شهر زاهدان که در محل حسینیه ثارالله زاهدان برگزار شد، افزود: نسل اول انقلاب با آگاهی و بصیرت انقلاب کردند، نسل دوم با مدیریت در مقابل تمام استکبار پیروز شدند و نسل سوم با نگاه جهادی و تشکیل گروه‌ها و ارگان‌ها، برای بازسازی خسارت‌های ناشی از جنگ اقدام کردند.

وی بیان کرد: نسل چهارم شما جوانان و نوجوانان دهه ۸۰ و ۹۰ هستید که مورد تهاجم جنگ ترکیبی دشمن قرار دارید.

وی در ادامه با اشاره به صحبت‌های تئوریسین‌های دشمنان در مورد محدود کردن و شکست جمهوری اسلامی ایران و تغییر نسل خاطر نشان کرد: دشمنان می‌دانند با حمله نظامی به ایران نمی‌توانند ایران را شکست دهند.

معاون استاندار سیستان و بلوچستان، در ادامه با اشاره به اقتدار جهانی ایران، گفت: اگر بیگانگان، نفتکش‌های ایران را در هر جای دنیا توقیف کنند، ایران نیز با اقتدار نفتکش‌های آنها را توقیف می‌کند.

وی با بیان فرمایشات مقام معظم رهبری و تاکید ایشان به جنگ ترکیبی دشمن، اظهار کرد: دشمنان تهاجم ترکیبی علیه ملت ایران آغاز کرده اند که باید با هوشمندی با آن مواجه شویم.

شریفی با اشاره به اعتراف تئورسین‌های سرویس‌های جاسوسی بیگانه که ما فکر نمی‌کردیم جمهوری اسلامی و جوانان این نظام در شرایط سخت و تحریم همه جانبه به پیشرفت‌های عظیم دست پیدا کند، گفت: آینده کشور قطعاً روشن است.