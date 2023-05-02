آرش بهاروند احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر به پیش‌بینی شرایط جوی استان البرز پرداخت و اظهار کرد: تحلیل آخرین الگوهای پیش‌یابی حاکی از چینش فشار سطح زمین در منطقه البرز مرکزی است.

وی بیان کرد: به موجب آن از امروز تا جمعه در بعضی ساعات وزش باد شدید، در پاره‌ای نقاط خیزش گردوخاک به ویژه روزهای چهارشنبه و پنجشنبه و در ارتفاعات رگبار پراکنده و احتمال رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی البرز با بیان اینکه آسمان امروز البرز صاف تا قسمتی ابری در بعضی ساعات همراه با وزش باد و گرد و خاک است، بیان کرد: امروز بیشترین دمای هوا در این استان ۲۳ درجه سانتی‌گراد و کمترین دمای هوا ۱۰ درجه سانتی‌گراد بوده و بیشینه باد ۱۲ متر بر ثانیه است.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس بررسی و تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی و تصاویر ماهواره‌های هواشناسی فردا آسمان البرز صاف تا قسمتی ابری در بعضی ساعات وزش همراه با باد و گرد و خاک است.

بهاروند احمدی به پیش‌بینی دمای هوای فردا پرداخت و متذکر شد: فردا بیشینه دما ۲۴ درجه سانتی‌گراد و کمینه دما ۷ درجه سانتی‌گراد بوده و بیشینه باد ۱۴ متر بر ثانیه است.