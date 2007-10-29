شانس میلوتینوویچ زیاد نیست / یک هلندی و یک آلمانی در لیست

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال طی روزهای گذشته گزینه های زیادی را برای تیم ملی فوتبال کشورمان مورد ارزیابی و بررسی قرار داده است که در نهایت در مورد سه گزینه اصلی به جمع بندی نهایی رسیدند.

براساس این گزارش ، در لیست نهایی کمیته انتقالی سه مربی مطرح ازکشورهای آلمان، هلند و صربستان قرار دارند که سابقه هدایت تیم های ملی مختلف در تورنمنت های بین المللی و جام های جهانی گذشته را در کارنامه خود دارند.

پس از رایزنی هایی که طی روزهای گذشته صورت گرفته است در بین سه گزینه مورد نظر نام بورا میلوتینوویچ، مربی مشهور صربستانی که سابقه هدایت 5 تیم مختلف جهان را در جام های جهانی گذشته داشته است، به عنوان یکی از گزینه های سپردن هدایت تیم ملی مطرح شده اما نام دو مربی دیگر هنوز اعلام نشده است.

نام این مربی مشهور صربستانی در حالی به عنوان یکی از گزینه های اصلی مطرح شده است که ظاهرا یکی از شرایطی کمیته انتقالی داشتن سنی زیر 55 سال است که بورای 63 ساله این فاکتور را ندارد. البته او تمامی شرایط دیگر کمیته انتقالی را دارد و احتمال حضورش در تیم ملی فوتبال ایران وجود دارد. شانس او در شرایطی کمتر از دو گزینه دیگر می شود که برخی اعضای کمیته انتقالی بر اروپای غربی بودن سرمربی آینده تیم ملی تاکید کرده اند.

به گفته مهدی خبیری قرار است در کادر فنی تیم ملی فوتبال کشورمان از 7 یا 8 مربی ایرانی برای سمت های مختلف استفاده شود. در این میان کمیته انتقالی پس از بررسی های لازم نام افرادی چون حمید درخشان، حمید علیدوستی، حمید استیلی، صمد مرفاوی، افشین پیروانی و ... را در نظر گرفته است که البته مذاکرات و بررسی ها در این مورد هنوز ادامه دارد.

براساس اعلام یکی از نزدیکان کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال یکی از مربیان مطرح ایرانی که سابقه هدایت تیم ملی فوتبال کشورمان را دارد به عنوان مدیرفنی تیم ملی انتخاب خواهد شد.