اسدالله امرایی داستان های دیگری را از پنج قاره منتشر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، "مردی که کشتمش" از مجموعه داستان های پنج قاره ترجمه است که به داستان های نویسندگان مختلف آمریکایی اختصاص دارد. این کتاب را که هنوز توزیع نشده، نشر افراز منتشر کرده است.

همچنین چاپ سوم کتاب "راه های میان بر" شامل داستان های کوتاه ریموند کارور و چاپ دوم "دلیله" (مجموعه داستان های زنان درباره زنان) از جمله آثار تجدیدچاپی امرایی به شمار می روند.

"زن وسطی" - جلد اول از مجموعه پنج قاره - که آثاری از نویسندگان آمریکای لاتین را دربر می گیرد، به زودی از همین مترجم و توسط نشر افراز به چاپ دوم می رسد.

از اسدالله امرایی به تازگی کتاب "مکانیک شب کار" هم منتشر شده است. این اثر برنده بوکر 2005 بود.