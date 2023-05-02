مدیریت بحران نسبت به مقاوم سازی سازه های سست در پایتخت هشدار داد

به گزارش خبرنگار مهر، حامد یزدی مهر، بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران از صدور هشدار زرد هواشناسی مبنی بر وزش باد شدید در پایتخت خبر داد و اظهار داشت: طبق گزارش هواشناسی، وزش باد و گرد و خاک از فردا چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه آغاز و تا روز جمعه ۱۵ اردیبهشت ماه این روند ادامه خواهد داشت.

مدیرکل مدیریت بحران استان تهران توصیه کرد: شهروندان نسبت به مستحکم سازی سازه‌های موقت و تبلیغاتی، محافظت از تأسیسات و حساس نسبت به گرد و خاک و عدم پارک خودرو در کنار محل‌های پر خطر توجه جدی داشته باشند تا خدایی ناکرده شاهد وقوع حوادث ناگوار نباشیم.

یزدی مهر در ادامه از آماده باش مدیریت بحران در استان تهران خبر داد و عنوان داشت: از مردم می‌خواهیم نسبت به پوشش گلخانه ها و تجهیزات واقع در ارتفاع نظیر ترانس ها و کابل ها ی برق نیز تمهیدات لازم را بیاندیشند.