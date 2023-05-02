به گزارش خبرنگار مهر، سردار یحیی الهی امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی وصول نیابت قضائی از استان‌های همجوار مبنی بر جلب و دستگیری فردی به اتهام کلاهبرداری اینترنتی به ارزش ۲۵ میلیارد ریال، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس خرم آباد قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی کلانتری ۱۵ خرم آباد با انجام اقدامات اطلاعاتی مخفیگاه این سارق حرفه‌ای را در یکی از محله‌های خرم آباد شناسایی و در یک عملیات ضربتی وی را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی لرستان با تاکید بر افزایش سطح آگاهی شهروندان در خصوص پیشگیری از کلاهبرداری در فضای مجازی، گفت: مردم در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.