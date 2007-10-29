طبق برنامه خودم تمرین می کنم / در جام باشگاههای آسیا وزنه می زنم

حسین رضازاده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب تصریح کرد: در حال حاضر طبق برنامه ای که خودم در اختیار دارم تمرینات را دنبال کنم و نمی گذارم جدایی باقری تاثیر بر عملکردم بگذارد. من پس از مصدومیتی که از ناحیه پا به آن دچار شدم و به دنبال آن رقابت های جهانی تایلند را از دست دادم بتازگی تمرینات خود را آغاز کرده ام و در حال حاضر شرایط مساعدی دارم.

وی در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر مربیان چینی به عنوان مشاور کار خود را با تیم ملی آغاز کرده اند با این حال من زیر نظر آنها تمرین نمی کنم. خوشبختانه آنها مربیان خوبی هستند و کار خود را با تیم بزرگسالان کشورمان آغاز کرده اند.

رضازاده افزود: تمام تلاش خودم را به کار بسته ام تا سومین مدال طلای المپیک را به دست بیاورم و هدف اصلی خود را بر این مبنا قرار داده ام. امیدوارم تا زمان برگزاری رقابت های پکن تمامی شرایط جهت حضور پرقدرت در این رقابت ها برایم فراهم باشد و بتوانم با کسب این مدال، ورزش کشور را سربلند کنم.

عضو تیم وزنه برداری مناطق نفت خیز جنوب در پایان گفت: من تیم مناطق نفت خیز را در رقابت های جام باشگاه های آسیا که ماه آینده در سوریه برگزار می شود همراهی می کنم و در آنجا با صلاحدید مربیان حتما به روی تخته خواهم رفت.