هشدار سرمازدگی برای محصولات کشاورزی همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن موسوی اظهار کرد: بر اساس پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان همدان، با ورود جبهه هوای سرد، دمای صبحگاهی بیشتر نقاط استان تا روز شنبه هفته آینده کاهش می‌یابد.

وی با بیان اینکه این روند تا پنج روز آینده ادامه دارد، تصریح کرد: کشاورزان باید اقدامات لازم را برای پیشگیری از آسیب احتمالی به محصولات در نظر بگیرند.

کارشناس هواشناسی استان افزود: بر اساس بررسی داده‌ها و نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، آسمان بیشتر نقاط استان در ۲۴ ساعت آینده، صاف تا قسمتی ابری، در ساعت‌های بعدازظهر افزایش ابر و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

موسوی با اشاره به اینکه در ساعات بعد از ظهر سرعت وزش باد افزایش می‌یابد، گفت: سرعت وزش باد در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه به صورت مقطعی شدید و موجب شکسته شدن شاخه و برگ درختان می‌شود.