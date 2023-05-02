اعتبارات برای تکمیل موزه دفاع مقدس خراسان شمالی کافی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سردار نبی سهرابی سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: فاز اول موزه دفاع مقدس در خراسان شمالی مدت‌ها است افتتاح شده و مراحل تکمیل بخش‌های باقی مانده در حال انجام است.

جانشین بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس گفت: رهبر معظم انقلاب تاکید دارند تا جوانان را با فرهنگ شهادت و دفاع مقدس آشنا کنیم که این آشنایی و انتقال فرهنگ از طریق همین موزه‌ها انجام می‌گیرد.

وی افزود: در دولت سیزدهم اعتبارات خوبی برای تکمیل موزه دفاع مقدس خراسان شمالی در نظر گرفته شده ولی این میزان برای تکمیل موزه کافی نیست و اتمام پروژه نیازمند کمک‌های استانی است.

سردار سهرابی بیان داشت: با ایجاد موزه‌های دفاع مقدس و بیان حقیقت به جوانان و نوجوانان استان، کار فرهنگی انجام می‌شود اما برای دست‌یابی به نتیجه، نیازمند زمان هستیم.