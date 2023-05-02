به گزارش خبرنگار مهر، محمدطیب صحرایی بعد از ظهر سه شنبه در نشست قرارگاه عفاف و حجاب استان کرمانشاه که با حضور سرپرست معاونت سیاسی و امنیتی استانداری کرمانشاه و مدیران عضو برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به درخواست‌ها و حساسیت‌هایی که در فضای عمومی جامعه نسبت به موضوع حجاب و همچنین لزوم ساماندهی بهتر به رسیدگی به موضوعات اخلاقی و معنوی جامعه لازم است دستگاه‌های فرهنگی، تبلیغی، اجرایی وظایف خود را به خوبی انجام دهند تا بتوانیم متناسب با اعتقادات و قوانین کشور، در جامعه عملکرد بهتری داشته باشیم.

وی افزود: در نشست امروز مصوب شد مجموعه‌های آموزشی، فرهنگی و تبلیغی با انجام مقدمات لازم برای تبیین بهتر مباحث مرتبط با مسئله عفاف و حجاب در سطوح مختلف و متناسب با مخاطب‌هایی که در جامعه داریم طراحی‌های لازم را انجام دهند.

استاندار کرمانشاه بر حضور اثرگذار و همراه با تدبیر در مناطق مختلف شهر و برپایی ایستگاه‌های گفتگو برای تبیین بهتر مسئله تاکید و تصریح کرد: همراهی بهتر حوزه‌های علمیه، اساتید دانشگاه و جامعه معلمین در این زمینه کمک می‌کند تا سطح آگاهی‌های عمومی جامعه در مبحث حیا و عفاف و حجاب رشد و ارتقای خوبی داشته باشد.

صحرایی بیان کرد: بعضی از تمهیدات برای تشویق این موضوع در فضاهای مختلف و نهایتاً اقدامات لازم درباره بعضی از تخریب‌هایی که از طرف مجموعه‌های معاند و دستگاه‌های تبلیغی بیگانه علیه اخلاق و معنویت جامعه دارد اتفاق می‌افتد.

وی ادامه داد: همه اینها لازم است که در یک نگاه کارشناسانه و منسجم مورد بررسی قرار گیرد تا در نتیجه ما فضای آماده و مهیایی برای زندگی اخلاق محور و انشاالله مبتنی بر اعتقاداتمان در استان کرمانشاه داشته باشیم.