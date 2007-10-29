حکم تخلیه ویستار اجرایی شد / مدیر نشر به تغییر حکم امیدوار است

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز با حضور ماموران قضایی و انتظامی حکم تخلیه کتابفروشی ویستار اجرا شد و قفسه های کتاب ویستار هم اکنون در حال تخلیه شدن است.

فرخنده حاجی زاده بار دیگر با ناعادلانه خواندن این حکم گفت: در حال حاضر "مینو شهدی" وکیل ویستار سرگرم مذاکره با علیرضا آوایی رئیس دادگستری استان تهران است و ما همچنان امیدواریم که اجرای حکم متوقف شود.

وی افزود: به ما گفته اند کتاب ها و تمام وسایل موجود در کتابفروشی تا پایان وقت امروز (7 آبان ماه) باید تخلیه و به انبار مالک منتقل شود ولی ما اجازه نمی دهیم که دست نامحرم به این کتاب ها برسد یا به انبار کسی منتقل شود که دستور تخلیه کتابفروشی را گرفته است. بنابراین کتاب ها را به انبار اتحادیه ناشران منتقل خواهیم کرد.

حاجی زاده اضافه کرد: در صورت اجرای کامل این حکم، ما از تلاش برای برگرداندن پرونده به روال قضایی کوتاه نمی آئیم و نهایتاً یک ویستار دیگر در جایی دیگر بازگشایی خواهیم کرد و نمی گذاریم این کتابفروشی از بین برود و ویستار می ماند.

این نویسنده گفت: من از نوشتن بازنخواهم ایستاد و دلم برای آن تنگ شده است. اتفاقاً سوژه تخلیه یک مکان فرهنگی را به عنوان موضوع رمان آینده خود انتخاب کرده ام؛ این رمان را با اسامی واقعی و شخصیت های واقعی خواهم نوشت.

وی با اشاره به مفاد موارد مالی این حکم، افزود: در حکم تخلیه ویستار، تنها 25 درصد از ارزش ریالی کتابفروشی محاسبه شده که رقمی در حدود 460 میلون تومان است و به همین خاطر ما حاضر به وصول این مبلغ ناچیز نیستیم و خواستار بررسی مجدد این پرونده هستیم.

گفتنی است در خلال اجرای حکم تخلیه کتابفروشی ویستار، یکی از ماموران انتظامی به نام محمد شفیعی که خود را مامور اجرای حکم معرفی کرد، از تهیه خبر و عکس توسط خبرنگاران و عکاسانی که به کتابفروشی آمده بودند، ممانعت و آنها را به بیرون از ویستار هدایت کرد که این امر با اعتراض خبرنگاران مواجه شد.

به گزارش مهر، حکم تخلیه کتابفروشی ویستار دو هفته قبل صادر شد که براساس آن به مسئولان کتابفروشی سه روز مهلت داده شد تا آن را تخلیه کنند. پس از اینکه این کتابفروشی براساس ابلاغ حکم دادگاه موظف به تخلیه‌ شد و صبح روز شنبه هفته گذشته نیز قرار بود تخلیه شود؛ با اعتراض فرخنده حاجی‌زاده مدیر انتشارات ویستار و پژمان سلطانی مدیر کتابفروشی، این حکم اجرا نشد.