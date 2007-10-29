اعضای کادر فنی تیم های پایه شیرین فراز معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، قائم مقام باشگاه شیرین فراز کرمانشاه ظهر دوشنبه در جلسه ای که به منظور معرفی کادر فنی تیم های پایه این باشگاه برگزار شد با اشاره به سیاست شیرین فراز در خصوص سرمایه گذاری در امر پشتوانه سازی فوتبال اظهار داشت: باشگاه شیرین فراز قصد دارد با استخدام گئورگ پاپیان سرمربی استعدیاب ارمنستانی مشکل امروز فوتبال کرمانشاه یعنی نداشتن پشتوانه برای رشد استعدادهای فوتبال را برای سالهای آتی را مرتفع سازد.

سلمان کریمی از اعضای کادر فنی تیم های پایه خواست با اولویت دادن به بازیکنان بومی سطح استان، بیش از نتیجه به فکر استعدادیابی و پرورش آنها باشند.

وی افزود: باشگاه شیرین فراز با داشتن مدرسه فوتبال و امکانات مورد نیاز عزم خود را برای بیمه کردن فوتبال استان در 15 سال آینده جزم کرده است.

همچنین گئورگ پاپیان مدیر تیم های پایه شیرین فراز در این جلسه اظهار داشت: با حمایته ای خوبی که تاکنون از سوی باشگاه صورت گرفته است تا 20 روز آینده اسامی50 بازیکن امید وجوان را جهت عقد قرارداد به باشگاه اعلام خواهیم کرد.

وی افزود: فوتبالیست های خوب استان مطمئن باشند برای یافتن آنها حتی به محلات و زمین های خاکی داخل شهر هم مراجعه خواهیم کرد.

در پایان این جلسه گئورگ پاپیان به عنوان مدیر تیم های پایه استان معرفی شد، همچنین آقایان علی مراد پور ومحمد کاکایی از مربیان استان نیز وی را یاری خواهند کرد.