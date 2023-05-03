نیروی انسانی بزرگترین قدرت یک کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله علی خاتمی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری خرمدره، به رخدادهای اخیر در کشور اشاره کرد و گفت: رفتار مردم خرمدره در این جریانات در سطح استان شاخص بود تا جایی که با هوشیاری و بصیرت خود نقشه دشمن را ناکام گذاشتند.
وی ابراز کرد: همه ما اعتراضاتی داریم اما چیزی که لازمه بصیرت است این است که رفتار ما طوری نباشد که بلندگو و خواست دشمن باشد. نماینده ولی فقیه در استان زنجان گفت: حرفها و اعتراضات نباید بهگونهای باشد که دشمن سو استفاده کند.
خاتمی تاکید کرد: در مقابل دشمن نباید وحدت خود را فراموش کنیم و ادعا نداریم کشورمان مشکل ندارد اما دو نکته باید مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم فرمودهاند چهل سالگی انقلاب را باید با چهل سالگی انقلابهای بزرگ مانند روسیه، فرانسه و هند مقایسه کنیم.
خاتمی با توضیح اینکه نیروی انسانی یک کشور بزرگترین قدرت یک کشور است که خانواده و مدرسه در تربیت آنان نقش محوری ایفا میکنند، گفت: آموزش مجازی در دوران کرونا سبب ایجاد شکافی شد که دانشآموزان را بیشتر به سمت فضای مجازی سوق داد؛ فضایی که دروغپردازی و سیاهنمایی علیه کشورمان در آن تمامی ندارد.
وی با بیان اینکه بنا نیست کشور با معجزه اداره شود، ادامه داد: کار و تلاش برای رسیدن به اهداف، صبر و شکیبایی و استقامت در مقابل مشکلات باید مورد توجه قرار گیرد شب و روز مسئولان باید در خدمت مردم قرار گیرد.
نماینده ولی فقیه در استان زنجان گفت :۲۱۸ هزار شهید جان خود را فدا کردند تا کشورمان امروز با اقتدار در صحنههای مختلف حضور داشته باشد، و در سایه خون شهدا دشمنان کشورمان نیز به این نتیجه رسیدهاند که کشور ما ایران سابق نیست که با هر حربهای ترسیده و عقب بنشیند.
خاتمی گفت: مسئولان باید در دو دادگاه عدل الهی و تاریخ و افکار عمومی باید پاسخگویی باشند. وی تصریح کرد: وقتی مسئولیتی داریم وجدانمان راحت باشد که آنچه از دستمان بر میآمد برای مردم انجام دادیم.
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