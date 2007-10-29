چلسی مرا می خواهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای اسپورت، مانوئل پلگرینی گفت: پس از جدایی خوزه مورینیو از چلسی از سوی مقامات استمفوردبریج تماس هایی با مدیربرنامه های او گرفته شده و باشگاه انگلیسی خواستار حضور این مربی در تیمش شده است.

بر پایه این گزارش، موضوع مربیگری پلگرینی در تیم چلسی در حالی به گوش می رسد که تیم آتلتیکو مادرید هم پیش از این علاقه خود را برای به خدمت گرفتن این مربی اعلام کرده بود.

آلبرتو پوله تی مدیر برنامه های این مربی گفت: پلگرینی علاقه فراوانی به کار در انگلستان دارد چراکه آنها بهترین لیگ جهان را دارند و این مربی بر این باور است که قابلیت مربیگری در این لیگ را دارد.

آورام گرانت در حال حاضر مربیگری تیم چلسی را بر عهده دارد.