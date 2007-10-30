مرتضی رزاق کریمی تهیه کننده فیلم "حس پنهان" به خبرنگار مهر گفت: "این فیلم به تازگی از شورای نظارت و ارزشیابی وزارت ارشاد پروانه نمایش گرفته و اولین نمایش عمومی آن نیز در جشنواره فیلم فجر امسال خواهد بود، البته کارگردان به زودی برای نمایش فیلم در جشنواره فیلم‌های آسیایی ژاپن راهی توکیو خواهد شد."

نمایی از فیلم حس پنهان

در خلاصه داستان فیلم "حس پنهان" آمده: این فیلم قصه زمانه ماست، زمانه‌ای که در غفلت، دیگران برایمان تصمیم می گیرند. در این فیلم محمدرضا فروتن، مهتاب کرامتی، آتیلا پسیانی، شهره سلطانی، حامد بهداد، نیوشا ضیغمی و شیوا بلوریان نقش‌آفرینی کرده‌اند. عوامل "حس پنهان" عبارتند از مشاور کارگردان: ابراهیم حاتمی کیا، بازنویس فیلمنامه: فریدون فرهودی، مدیر فیلمبرداری: فرشاد محمدی و طراح جلوه‌های ویژه: اصغر پورهاجریان. این فیلم محصول مشترک دکافیلم و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی است.

هشتمین جشنواره فیلم‌های آسیایی ان.چی.کی از یکم تا 5 نوامبر (10 تا 14 آبان ماه ) در منطقه شیبویا توکیو برگزار می‌شود. فیلم "حس پنهان" در این جشنواره چهار بار به نمایش در می‌آید. در جشنواره فیلم‌های آسیایی فیلم‌هایی از اندونزی، ویتنام، سنگاپور و کره جنوبی حضور دارند.