برای اطمینان خاطر به کمیته انضباطی می روم

ناصر شفق در گفتگو با خبرنگارمهر، ضمن بیان مطلب فوق افزود: شایعه جعلی بودن مدرک پایان خدمت جواد رزاقی تحت هیچ شرایطی صحت ندارد و برای اینکه ابهامات موجود در این زمینه برای مسئولان کمیته انضباطی هم برطرف شود با مستندات خود عصر امروز به کمیته انضباطی می روم.

وی ادامه داد: برای ما هیچ شکی وجود ندارد که مدارک رزاقی درست است زیرا از یک هفته پیش این شایعه را شنیده بودم و با انجام تحقیقات لازم به این نتیجه رسیدم که مدارک رزاقی هیچ مشکلی ندارد.

مدیرعامل باشگاه ابومسلم مشهد همچنین تاکید کرد: پس از تساوی برابراستقلال در تهران، بازیکنان تیم از روحیه و انگیزه بسیار بالایی برخوردار شده اند تا با کسب امتیازات لازم در دیدارهای آینده به جایگاه واقعی ابومسلم در جدول رده بندی دست یابیم.

شفق درپایان گفت: عصر دیروز در فدراسیون فوتبال حاضر شدم و برای عضویت در هیئت رئیسه این فدراسیون نامزدی خود را اعلام کردم.