۵۳۰هزار نفرجذب صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستاییان و عشایر شدند

بیت الله برقراری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در سطح کشور ۱۷۴ هزار نفر مستمری بگیر داریم که این تعداد در حال افزایش است، اظهار کرد: ز ابتدای فعالیت دولت سیزدهم تاکنون ۵۳۰ هزار نفر جذب صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر شده اند.

وی با بیان اینکه صندوق بیمه و اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر آذربایجان غربی به اداره کل ارتقا یافته است، گفت: آذربایجان غربی با جذب ۴۲ هزار نفر در طول فعالیت دولت سیزدهم رتبه اول کشور را به خود اختصاص داده است.

برقراری با بیان اینکه جامعه هدف این صندوق حدود ۳۰ میلیون نفر است که شامل یک سوم جمعیت کشور می‌شود، اضافه کرد: آمار خالص جامعه هدف ۹ تا ۱۰ میلیون نفر است چرا که افرادی که بالای ۱۸ سال و کمتر از ۵۰ سال سن دارند می‌توانند عضو این صندوق شوند.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر افزود: تاکنون ۲۶۰۰ نفر جذب این صندوق شده اند که از این تعداد ۵۳۰ هزار نفر جامعه هدف استان است که توانسته ایم تاکنون ۱۸۰ هزار نفر را جذب صندوق استان کنیم.

وی به مزایای بیمه از صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر اشاره کرد و گفت: بیمه پایه درمان، بیمه تکمیلی درمان، مستمری بازنشستگی، از کار افتادگی و پرداخت مستمری فوت به خانواده بیمه شده از مزایای این صندوق است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: امکان انتقال سوابق بیمه‌ای از این صندوق به سایر صندوق‌های بیمه‌ای وجود دارد که این امر بارقه امید را در بین اعضای صندوق روشن می‌کند. برقراری ادامه داد: ۸۵ کارگزاری در ۸۵ نقطه این استان مرزی فعال است که این کارگزاری‌ها خدمات را به جامعه هدف ارائه می‌دهند.

وی اعلام کرد: اعضا حداقل ۶۲ هزار تومان و حداکثر ۳۵۵ هزار تومان عضو صندوق می‌شود که در سطوح مختلف، صندوق تا دو برابر این مبلغ را به حساب عضو واریز می‌کند.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر امروز پنجشنبه به آذربایجان غربی سفر کرده است و در این سفر با استاندار آذربایجان غربی، جهت گسترش سطح صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر دیدار کرده و در جلسه شورای هماهنگی دستگاه‌های تابعه شرکت می‌کند.