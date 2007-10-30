درخواست 830 میلیون دلاری وزارت نفت از رئیس جمهور برای واردات گازوئیل

مدیرکل تامین و توزیع شرکت پخش فرآورده های نفتی درگفتگو با مهر درباره وضعیت کنونی مصرف و تولید نفت، گاز یا گازوئیل گفت: وزارت نفت در پیشنهادی به رئیس جمهور خواستار بازگردانده شدن اعتباری بالغ بر830 میلیون دلار از منابع خود که برای واردات گازوئیل پرداخت کرده، شده که هنوز پاسخ آن داده نشده است.

علی فراهانی تصریح کرد: در اوایل سال جاری برای واردات گازوئیل به کشوراعتباری بیش از دومیلیارد و یکصد میلیون دلار پیش بینی شده بود که تنها یک میلیارد و 300 میلیون دلار از این رقم اختصاص یافت؛ درنتیجه وزارت نفت مجبور به هزینه کردن کمبود اعتبارات از منابع داخلی خود شد، به عبارتی مابه التفاوت را از منابع خود پرداخت کرد.

وی تاکید کرد: برهمین اساس وزارت نفت طی پیشنهادی به رئیس جمهور خواستار بازگردانده شدن مابه التفاوت قیمت گازوئیل به میزان 830 میلیون دلار کرده است.

فراهانی در ادامه افزود: این درحالی است که پیش بینی می شود با افزایش روزافزون قیمت گازوئیل و رسیدن هربشکه از این فراورده نفتی به 100 دلار ، حتی دو میلیارد دلار نیز تامین کننده نیازهای کشور نباشد.

وی درباره مصرف گازوئیل در آبان ماه گفت: درآبان ماه جاری روزانه به طور میانگین 11 میلیون لیترگازوئیل درکشور به مصرف رسیده که این رقم در آذرماه به 16 میلیون لیتر در روز رسیده است.

به گفته وی، به طور متوسط کشور در طول سال روزانه به 5/10 میلیون لیترواردات نفت گاز نیازمند است که این رقم در فصل پیک مصرف یعنی بهمن و دی ماه به 25 میلیون لیتر در روز افزایش می یابد.

مدیرکل تامین و توزیع شرکت پخش فراورده های نفتی ادامه داد: در دوفصل دی و بهمن با قطع گاز نیروگاه ها ، مصرف نفت گاز نیروگاه ها به 40 و مصرف غیر نیروگاهی نیز به 80 میلیون لیتر در روز می رسد که بدین ترتیب کل مصرف روزانه گازوئیل در دی و بهمن به 120 میلیون لیتر در روز می رسد.

فراهانی تاکید کرد: این درحالی است که میزان تولید نفت گاز کشور 83 میلیون لیتر در روز است. وی اضافه کرد: میزان ذخایر گازوئیل کشور بیش از دومیلیارد لیتر است و میزان مصرف گازوئیل در مدت سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 3/4 درصد افزایش داشته است.