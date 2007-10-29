رایزنی سفیر ایران در بغداد با جلال طالبانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی اصوات العراق، دفتر ریاست جمهوری عراق در بیانیه ای اعلام کرد : بحران مرزهای عراق و ترکیه، اوضاع سیاسی و امنیتی عراق و راههای تامین امنیت و ثبات در این کشور از جمله موضوعاتی بود که در این دیدار بررسی شد.

طرفین در این دیدار که روز گذشته برگزار شد بر ضرورت حل بحران کنونی مرزهای عراق و ترکیه از طریق گفتگو و دیپلماسی به گونه ای که تضمین کننده امنیت و ثبات برای تمامی منطقه باشد، تاکید کردند.

لازم به ذکر است "نوری المالکی" نخست وزیر عراق و طالبانی عصر روز شنبه با احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران گفتگوی تلفنی انجام دادند.

مقامهای عراقی در این گفتگو ابراز امیدواری کردند که ایران تمام تلاش خود را برای جلوگیری از حمله احتمالی ترکیه به شمال عراق به کار گیرد.

گفتنی است، پارلمان ترکیه روز 25 مهر با 526 رای موافق در مقابل 19 رای مخالف با طرح دولت برای عملیات نظامی در شمال عراق در صورتی که اقتضا کند، موافقت کرد.

در پی موافقت پارلمان ترکیه با حمله نظامی به شمال عراق با هدف مقابله با شورشیان کرد این منطقه، شخصیتهای سیاسی عراق رایزنیهای گسترده ای را با مقامهای ترکیه برای جلوگیری از این اقدام انجام داده اند اما ترکیه همچنان به استفاده از گزینه نظامی برای مقابله با حزب کارگران کردستان عراق(پ.ک.ک) اصرار دارد.

