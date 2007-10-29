دو میلیون نهال در نهالستان های منابع طبیعی استان مرکزی تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، عزیز الله آجرلو بعد از ظهر در گفتگو با خبرنگاران افزود: نهال های تولید شده شامل گونه های افرا، آیلان، اقاقیا، ارغوان، زبان گنجشک، چنار، کاتالپا، انواع بید، سنجد، توت و صنوبر اصلاح شده بوده است.



وی با اشاره به اینکه برای تامین چوب مورد نیاز کشور و در راستای اجرای طرح ملی زراعت چوب استان مرکزی از جمله استانهای مستعد تولید چوب درکشور است، گفت: در سال جاری برای تامین بخشی ازچوب مورد نیاز کشور بیش از یک 150 هزار اصله نهال از رقم اصلاح شده صنوبر سریع الرشد در نهالستان های این اداره تولید و به صورت رایگان در اختیار کشاورزانی که قصد صنوبر کاری وزراعت چوب را داشته اند قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه با توزیع این نهال ها زمینه ایجاد اشتغال در بین کشاورزان نیز فراهم شده اضافه کرد: تامین نهال مورد نیاز بخش جنگل کاری، توسعه فضای سبز و زراعت چوب از جمله اثرات مثبت تولید نهال و توسعه درختکاری است.



آجرلو به فعالیت های اداره جنگل کاری منابع طبیعی استان از ابتدای سال جاری اشاره کرد و گفت: اجرای پروژه های جنگل کاری در سطح 200 هکتار، نگهداری، مراقبت و تجهیز پارک های جنگلی در سطح 300 هکتار، توسعه فضای سبز در سطح 600 هکتار، زراعت چوب صنوبر در سطح 50 هکتار و نگهداری و مراقبت از جنگل کاری های سنواتی در سطح 320 هکتاردر شش ماهه گذشته از مهمترین اقدامات اداره جنگل کاری اداره کل منابع طبیعی استان مرکزی بوده است.



