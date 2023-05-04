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۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۳:۳۰

معاون استاندار چهارمحال و بختیاری:

جلسات مشترک مدیران و فرمانداران ضامن رفع مشکلات است

جلسات مشترک مدیران و فرمانداران ضامن رفع مشکلات است

شهرکرد_معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: جلسات مشترک به صورت مستمر ادامه پیدا خواهد کرد تا مدیران رو در رو مشکلات را مطرح کنند و در خصوص آن‌ها تصمیم‌گیری شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن حسین میرزایی صبح امروز در جمع خبرنگاران چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: یکی از کارهایی که برای رضایتمندی مردم استان صورت گرفته است، برگزاری جلسات مشترک بین فرمانداران و مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان است.

وی افزود: این جلسات به صورت مستمر ادامه پیدا خواهد کرد تا مدیران رو در رو مشکلات را مطرح کنند و در خصوص آن‌ها تصمیم‌گیری شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: رفع مشکلات مردم قطعاً زمینه آرامش و رضایت خاطر آنان را فراهم خواهد آورد.

کد مطلب 5771014

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