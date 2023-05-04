جلسات مشترک مدیران و فرمانداران ضامن رفع مشکلات است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن حسین میرزایی صبح امروز در جمع خبرنگاران چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: یکی از کارهایی که برای رضایتمندی مردم استان صورت گرفته است، برگزاری جلسات مشترک بین فرمانداران و مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان است.

وی افزود: این جلسات به صورت مستمر ادامه پیدا خواهد کرد تا مدیران رو در رو مشکلات را مطرح کنند و در خصوص آن‌ها تصمیم‌گیری شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: رفع مشکلات مردم قطعاً زمینه آرامش و رضایت خاطر آنان را فراهم خواهد آورد.