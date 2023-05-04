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۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۴:۲۵

رئیس تبلیغات اسلامی بیرجند:

۱۳۸ نفر از بیرجند در آزمون اعطای مدرک تخصصی به حفاظ شرکت می کنند

۱۳۸ نفر از بیرجند در آزمون اعطای مدرک تخصصی به حفاظ شرکت می کنند

بیرجند--رئیس تبلیغات اسلامی بیرجند گفت:۱۳۸ نفر از بیرجند پانزدهم اردیبهشت در آزمون اعطای مدرک تخصصی به حفاظ شرکت می کنند.

حجت الاسلام ابوالقاسم لطفی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: مرحله اول دوره هجدهم آزمون‌های ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم، فردا جمعه ۱۵ اردیبهشت ماه از ساعت ۹ صبح همزمان با سراسر کشور در بیرجند برگزار می‌شود.

رئیس تبلیغات اسلامی بیرجند گفت: مسابقات در شهرستان بیرجند با شرکت حدود ۱۳۸ حافظ قرآن کریم، در رشته‌های ۱۰، ۲۰ و ۳۰ جز قرآن کریم برگزار می‌شود.

لطفی افزود: این آزمون در بیرجند، به صورت متمرکز در دبیرستان دخترانه علوم و معارف اسلامی صدرا خیابان پامچال ۱۲ برگزار می‌گردد.

وی در خصوص منبع این مرحله از آزمون گفت: در مرحله اول، علاوه بر حسن حفظ از ترجمه‌های رایج قرآن کریم آزمون کتبی به عمل خواهد آمد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی اظهار کرد: زمان دریافت کارت آزمون تا روز پنجشنبه مورخ ۱۴ اردیبهشت ماه خواهد است و از حافظان گرامی درخواست داریم تا زمان دریافت کارت آزمون خود را به ساعت و روزهای پایانی موکول نکنند.

لطفی همچنین ضمن تأکید بر مطالعه آئین نامه طرح ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان گفت: لازم است حافظان گرامی آئین نامه را به دقت مطالعه نمایند تا در فرایند آزمون با مشکل روبرو نشده و مطلع باشند که در چه مواردی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

وی تصریح کرد: داشتن کارت ملی و کارت ورود به جلسه برای کلیه شرکت کنندگان در آزمون ضروری است.

گفتنی است که آزمون‌های تخصصی ارزیابی و اعطای مدرک به حافظان قرآن کریم بر اساس مصوبه شماره ۵۷۳ شورای انقلاب فرهنگی بوده توسط سازمان دارالقرآن الکریم برگزار می‌شود.

کد مطلب 5771066

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