همچنان به شهرت مولوی در جهان افزوده می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در این برنامه که با حضور تعدادی از اساتید، نویسندگان، سفیر ایران و تعدادی از اعضای نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، ابتدا مهرداد آگاهی مدیر رایزنی فرهنگی ایران، از اینکه رایزنی برای نخستین بار موفق به چاپ یکی از معتبرترین منتخبهای مولانا به زبان صربی شده است ابراز خوشنودی کرد.

وی گفت: همچنین توفیق داشتیم تا کتاب "هستی و هبوط" یا "انسان شناسی در اسلام" را که توسط حمید پارسانیا یکی از اساتید کشورمان نوشته شده و دکتر خلیلوویچ آن را به صربی ترجمه کرده است را در نمایشگاه کتاب عرضه کنیم.

در ادامه پروفسور راده بوژویچ - استاد شرق شناس - که مقدمه هستی و هبوط را نوشته است، با تشکر از زحمات دکتر خلیلویچ، به معرفی کتاب و شباهتها و مشترکات حکمت متعالیه در اسلام و مسیحیت ارتدوکس پرداخت.

همچنین دکتر رادمیلو پتروویچ از اساتید دانشگاه بلگراد با معرفی شاخصه ها و خصوصیت های اسلام شیعی، درباره جایگاه دینداری در جوامع سنتی مانند ایران و تفاوت آن با جوامع غربی و بالکان گفت: در غرب مردم هر هفته به کلیسا می روند ولی در جوامع سنتی مانند ایران به دلیل ارتباط نزدیکتر و لحظه ای با خداوند نتیجه اش چنین کتابی می شود.

در ادامه مراسم، الکساندر دراگوویچ درباره توجه به مولانا در دنیای امروز و در صربستان گفت: مولانا شاعری بی نظیر در جهان است که با زبانی ساده و دلنشین درباره متعالی ترین اسرار الهی سخن می گوید. به همین دلیل پس از 800سال که از تولد او می گذرد همچنان شهرتش افزوده می شود.

الکساندر جوسیچ - مترجم مثنوی معنوی - آخرین سخنران بود. وی به شرح تجربیات خود در آشنایی با اشعار مولانا پرداخت و گفت : من پس از اینکه در آمریکا برای اولین بار کتاب مولانا را به انگلیسی خواندم شیفته اشعار او شدم؛ تا جایی که الان هرچه بیشتر می خوانم بیشتر به او علاقمند می شوم.

در انتهای جلسه وی به خواندن اشعاری از این کتاب پرداخت که مورد تشویق حاضرین قرار گرفت. در این جلسه خبرنگاران چند رسانه از جمله صداوسیما، رادیو بلگراد و خبرگزاری جمهوری اسلامی حضور داشتند.