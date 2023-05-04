نمایندگی ثبت اسناد و املاک شهرستان سروآباد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور عصر پنجشنبه در جریان سفر به شهرستان‌های سروآباد و مریوان از اختصاص بودجه لازم برای احداث ساختمان برای تبدیل نمایندگی ثبتی افتتاح شده به اداره ثبت اسناد و املاک در شهرستان سروآباد خبر داد.

حسن بابایی افزود: خوشبختانه حوزه قضائی سروآباد از حیث موجودی پرونده‌ها و جرایم وضعیت مناسبی دارد و همراهی و همدلی خوبی بین مردم و مسئولین برقرار است.

بابایی که در سفر استانی رئیس و مسئولان قوه قضائیه به استان کردستان، به نمایندگی از حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به شهرستان‌های سروآباد و مریوان سفر کرده است، در شورای اداری سروآباد با اشاره به خواسته‌های معقول و قابل دستیابی مردم این منطقه و لزوم پیگیری جدی این خواسته‌های به حق از سوی دستگاه‌های مرتبط، به عدم تعریف دقیق و جامع از بازارچه‌های مرزی و تعاونی‌های مرزنشین و نحوه استفاده از این فرصت‌ها برای توسعه این مناطق انتقاد کرد.

وی افزود: درآمدهای این عرصه‌ها عمدتاً به مردم منطقه بر نمی‌گردد و باید در این زمینه‌ها و سیاست‌های آن تجدید نظر صورت گیرد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این سفر با استماع و دریافت گزارش مسائل و مشکلات شهرستان از سوی امام جمعه، فرماندار، رئیس دادگستری و تعدادی از کشاورزان به ویژه تولیدکنندگان توت فرنگی، نسبت به ارائه طرح آن‌ها در شورای عالی قضائی قول مساعد داد.

موانع موجود در زمینه راه‌های مواصلاتی، طرح‌های آبرسانی، صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی و باغی، بازارچه مرزی و تعاونی‌های مرزنشین، سردخانه‌های صنعتی و لزوم تبدیل نمایندگی به اداره از سوی ادارات دولتی با گذشت بیش از ۱۹ سال از تبدیل این منطقه به شهرستان، مواردی بود که در جلسات بابایی در سفر به سروآباد مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.