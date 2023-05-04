به گزارش خبرنگار مهر، عباس کاظمی در آئین تکریم و معارفه سرپرست فرمانداری شهرستان تاکستان گفت: امروز دولت صادقانه برای حل مشکلات دیرینه مردم وارد میدان شده و ما حق نداریم حتی یک روز را برای خدمتگذاری به مردم از دست بدهیم.

وی اضافه کرد: میز مسئولیت یک امانت در دست مدیران است و باید در راه حل مشکلات مردم این امانت را به کار گرفت، کسی حق ندارد از میز مسئولیت برای بهره گیری در راستای منافع شخصی استفاده کند.

کاظمی افزود: با تکیه بر ظرفیت‌های مردمی ما سخت‌ترین روزهای انقلاب را با سربلندی طی کرده‌ایم، نگاه دولت به حضور مردم نه نگاه تشریفاتی بلکه حضور مؤثر در تمام فرایندها و نقش آفرینی در همه ساحت هاست.

سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استاندار با اشاره به ایام آغاز عملیات بیت المقدس و آزاد سازی خرمشهر اظهار داشت: همیشه استقامت فتح را به دنبال دارد و در جایی که احساس کنیم حقی از مردم پایمال می‌شود ذره‌ای عقب نخواهیم نشست.

وی فتح خرمشهر را نماد مقابله با وادادگی معرفی و افزود: منطق سوم خرداد منطق ایستادگی، عزت، باور به مردم، اعتماد به جوانان، مقابله با فساد و رانت، انسجام و یکپارچگی است.

کاظمی در پایان ضمن تقدیر از زحمات حمزه‌ای سرپرست سابق فرمانداری شهرستان تاکستان و تشکر از همیاری همه مسئولین در سطح این شهرستان به فرماندار جدید توصیه کرد با به کارگیری همه ظرفیت‌ها مسیر را برای خدمت گذاری جوانان، نیروهای انقلابی، گروه‌های مردمی و نخبگان فراهم کند.